Gut 20 Meter weit wurde ein Fußgänger auf einem Zebrastreifen bei einem Verkehrsunfall geschleudert und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Kurz darauf mischte sich ein Angehöriger des Autofahrers in die Ermittlungen ein – nicht in einer guten Art und Weise. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, war ein 20-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend gegen 21.35 Uhr auf dem Barbarossaring unterwegs. An der Kreuzung zur Bismarckstraße missachtete er den Vorrang eines 31-jährigen Passanten, der den Barbarossaring über den Fußgängerüberweg querte. Der Fußgänger wurde laut Polizei durch den Aufprall etwa 20 Meter weiter in ein parkendes Auto geschleudert. Er wurde dabei schwer verletzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Angehöriger mischt sich ein

Der 19-jährige, eigentlich unbeteiligte Angehörige des beschuldigten Autofahrers störte und behinderte die Unfallaufnahme durch die Polizei immer wieder, weshalb ihm ein Platzverweis erteilt wurde. Da er sich weigerte, versuchte die Polizei, den Platzverweis durchzusetzen. Dabei griff der Angehörige die eingesetzten Polizeibeamten an, weshalb er zu Boden gebracht und gefesselt wurde, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Angehörigen wurde ebenfalls Strafanzeige erstattet.