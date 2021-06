Gleich zweimal an einem Tag musste die Polizei einen betrunkenen Fußgänger von der A62 holen. Nachdem am Dienstagnachmittag mehrere Notrufe wegen des auf der Autobahn gesichteten Mannes eingegangen waren, traf eine Polizeistreife den 30-jährigen, sichtlich alkoholisierten Mann zwischen den Anschlussstellen Glan-Münchweiler und Landstuhl auf dem Seitenstreifen an. Einen Grund für seinen Spaziergang auf der Autobahn konnte er nicht nennen, berichtet die Polizei. Er wurde von den Beamten bis zur Abfahrt Hütschenhausen mitgenommen und dort abgesetzt. Ungefähr zwei Stunden später wurde an gleicher Stelle erneut ein Fußgänger auf der Autobahn gemeldet. Die Beschreibung passte auf den 30-Jährigen vom Nachmittag. Die Polizei sammelte ihn hinter der Auffahrt Hütschenhausen erneut ein. Er wurde nun bis nach Landstuhl mitgenommen und erhielt einen Platzverweis für den Bereich der Autobahn.