Ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger hat am Donnerstagvormittag in Kaiserslautern die Polizei auf den Plan gerufen. Laut dem 45-jährigen Passanten kam es an einer Fußgängerampel in der Lauterstraße zu einem Disput zwischen ihm und einem Autofahrer, der gerade aus Richtung Benzinoring in die Straße einbog. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Opel SUV immer weiter auf den Fußgänger zu, während er die Straße überquerte. Letztendlich erwischte der Autofahrer den 45-Jährigen am Fuß, wodurch der Mann nicht mehr weitergehen konnte – so der aktuelle Stand der Ermittlungen. Erst als der Passant mit der Polizei drohte, fuhr der unbekannte Fahrer ein Stück zurück und machte sich davon. Bei der Aktion wurde der 45-Jährige leicht verletzt. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen.