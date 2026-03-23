Die A-Junioren des FCK liefern gegen Borussia Mönchengladbach einen aufopferungsvollen Kampf ab. Die K.o.-Phase in der DFB-Nachwuchsliga ist zum Greifen nah.

Überzeugender kann man sich kaum zurückmelden: Auf die bittere Niederlage in München aus der Vorwoche ließ die FCK-U19 am Sonntag einen wichtigen und hart umkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach folgen. Bei sonnigem Fußballwetter überzeugten die Roten Teufel vor allem mit einer entschlossenen zweiten Spielhälfte und aufopferungsvollem Defensivverhalten.

Entscheidend war dabei auch der gelungene Auftritt einiger Spieler, die sonst nicht im regelmäßigen Aufgebot der U19-Junioren stehen. Die Verletzung von Marvin Yüsün, der U21-Einsatz von Linus Tautenhahn und die Reise von Samet Acar zur türkischen U18-Nationalmannschaft sorgten für Änderungen im Kader von FCK-Trainer Eimen Baffoun. So rückte Benny Senkyire in die Startelf, und gleich drei U17-Spieler kamen zu ihrem Einsatz – Yanis Sahib sogar von Beginn an.

FCK verteidigt gegen Fohlen mit Mann und Maus

Die neuformierte Elf hatte zunächst mit tonangebenden Gästen zu kämpfen, die jedoch nur wenige klare Chancen herausspielten. Bis zum ersten Treffer hatten beide Teams nur eine gute Möglichkeit. Erst danach durfte am Fröhnerhof gejubelt werden: Eine Ecke landete über Umwege bei Kian Ramadani (17.), der den Ball zur 1:0-Führung der Roten Teufel ins Netz beförderte. Im Anschluss ging das Chancenpendel hin und her. Die beste Gelegenheit gehörte Dzenan Resic, der den Ball bereits am Torwart vorbei hatte, dann jedoch den einzigen Gladbacher Abwehrspieler auf der Torlinie traf (44.). Baffoun monierte: „Das ist immer wieder ein leidiges Thema bei uns. Wir verpassen es einfach, das Ergebnis hochzuschrauben.“ Der Fehler wurde wie bereits des Öfteren bitter bestraft. Die Fohlenelf glich im Gegenzug durch Iaia Danfa (45.) zum 1:1-Pausenstand aus.

Doch die Pfälzer zeigten eine klare Reaktion. Mit Beginn des zweiten Abschnitts entschied sich schnell die Richtung des Spiels: Die FCK-Elf präsentierte sich lauter, druckvoller und mutiger als noch im ersten Abschnitt. Der Lohn folgte: Mohamed Benslaiman setzte sich gut auf der Außenbahn durch und bediente im Rückraum Kian Scheer. Der Lautrer Kapitän (69.) belohnte den Aufwand mit einem präzisen Schuss in das rechte untere Toreck – 2:1. Erst danach kamen auch die Gladbacher wieder zu guten Gelegenheiten. Die Roten Teufel verteidigten jedoch mit Mann und Maus. Ob eine Grätsche von Senkyire (70.) oder ein Kopfball auf der Torlinie von Ramadani (72.) – alles wurde in die Defensive geworfen und das bis in die Nachspielzeit hinein.

Jetzt ist erst mal Geduld bei den FCK-Jungs gefragt

Gefährlich wurde am Ende aber auch das Team von Baffoun noch mal, die beiden U17-Akteure Nichita Cucuruz und Roman Brauer hatten bei Kontern zweimal die Vorentscheidung auf dem Fuß. Beide Male landete der Ball allerdings knapp neben dem Tor. So blieb es beim hart erkämpften 2:1-Erfolg. „Was die Mannschaft aktuell leistet, ist unbeschreiblich und verschafft mir und dem gesamten Staff Woche für Woche ein besonderes Wochenende“, so der stolze FCK-Trainer.

Mit dem Sieg rückt die FCK-U19 auf den zweiten Tabellenplatz vor und geht damit auch einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Schon die nächste Begegnung bei Hannover 96 könnte den Einzug besiegeln. Bis dahin müssen sich alle Beteiligten allerdings noch etwas gedulden: Weiter geht es erst am 11. April.