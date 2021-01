Wie erklärt man Kindern althergebrachte Fußball-Floskeln? Am besten witzig. Das hat sich auch Axel Roos gedacht. Gemeinsam mit den D-Jugendspielern des SFC Kaiserslautern und der Axel-Roos-Fußballschule entstand daraus ein knapp sechsminütiger Film, der auf Facebook dem ein oder anderen bereits ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat.

Der Fliegenfänger

Wie dem einstigen FCK-Profi geht es im Moment wohl den meisten Jugendtrainern: Was tun, wenn Mannschaftstraining nicht erlaubt ist und die Kids für jede Beschäftigung zuhause dankbar sind. Neben dem Online-Unterricht mit abwechslungsreichen Übungen startete Axel Roos kurz vor Weihnachten mit 13 Jungs aus der D-Jugend seine „Floskel-Challenge“. Die Idee dahinter: Fußball-Begriffe wie „Fliegenfänger“ oder „Der Gegner kocht auch nur mit Wasser“ schauspielerisch umzusetzen.

Den Sack zugemacht

Unterlegt mit der sonoren Stimme des inzwischen 56-jährigen Roos, Spezialeffekten und Filmmusik lässt der Clip sofort „den Funken überspringen“. Spielmacher Ivan „dirigiert“ sein Team sogar mit einem echten Taktstock, ehe sich sein knapp zweijähriger Bruder in die Szenerie drängelt und ihm nacheifert. Das war nach dem „Abtasten der Teams“ und dem Versuch, den „Ball unter die Latte zu nageln“ so nicht mehr zu erwarten. Doch Roos und seinen Jungs ist es tatsächlich gelungen, am Ende des „Spiels“ den „Sack zuzumachen“.

Die Sache mit dem Duduk

Zugute kam Axel Roos beim Schneiden des Filmes auch seine musische Begabung. Der überaus versierte Klavierspieler, der nebenbei auch Gitarre spielt, beschäftigt sich darüber hinaus bereits seit einigen Jahren mit einer Duduk. Dabei handelt es sich um ein armenisches Holzblasinstrument mit einem extra großen Doppelrohrblatt. „Eine echte Herausforderung“, wie Roos zugibt. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, regelmäßig die Auftritte der inklusiven Band „Carpe Diem Unerhört“, eine Musikgruppe der Reha-Westpfalz, künstlerisch zu begleiten. Im Moment aber „ruht der Ball“ auch dort.

Der Link zum Film:

https://www.facebook.com/axel.roos.54/videos/238358461117377