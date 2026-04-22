Bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft der Grundschulen haben die Grundschule Pfaffenwoog und die Theodor-Heuss-Grundschule die Siegerpokale geholt. Insgesamt traten 14 Schulen mit rund 180 Kindern im SOC-Sportpark an – ein neuer Teilnehmerrekord.

„Spiele voller Leidenschaft und Emotion, absolutes Westkurven-Feeling“, schwärmte Organisator Sven Weilemann, Fachberater für den Grundschulsport in Kaiserslautern. Das Turnier fand im Rahmen des Straßenfußball-Projekts „Kanälchers“ statt und wurde von der Fritz-Walter-Stiftung unterstützt. Vertreten wurde die Stiftung durch Werner Schmalz und Torwartlegende Sepp Stabel. Die Wanderpokale und Medaillen stellten die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) zur Verfügung.

Bei den Erst- und Zweitklässlern (Jahrgang 2017 und jünger) verteidigte die Grundschule Pfaffenwoog ihren Titel zum dritten Mal in Folge. Im Entscheidungsschießen setzte sie sich gegen die Pestalozzi-Grundschule durch. Bei den Dritt- und Viertklässlern (Jahrgang 2015 und jünger) gewann die Theodor-Heuss-Grundschule das Finale mit 2:1 gegen die Grundschule Pfaffenwoog.

Die Siegerehrung nahmen die städtische Beigeordnete Anja Pfeiffer, Schul- und Sportdezernentin, sowie Scarlett Sapountsis, Abteilungsleiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der SWK, vor. lbd