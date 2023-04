Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Teamwork ist für ein Fußballteam in schwierigen Spielsituationen auf dem Platz extrem wichtig. Was man mit Teamwork auch außerhalb des Fußballs bewirken kann, demonstrieren die Spieler und Offiziellen des SV Steinwenden in einer eindrucksvollen Aktion. In den nächsten vier Wochen klingelt zwar nicht unbedingt der Weihnachtsmann an den Türen in Steinwenden und Umgebung, trotzdem bringen Männer mit roten Vereinsfarben auf Bestellung „gute Gaben“ in die Häuser.

Die meisten Sportvereine sind von der Corona-Situation extrem hart getroffen worden und stehen vor einem wirtschaftlich harten Winter. Auch der SV Steinwenden bekam den