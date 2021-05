Offizieller Trainingsauftakt für die Fußball-A-Junioren des 1. FC Kaiserslautern. Unter ihrem neuen Trainer Oliver Schäfer hat die in der U19-Bundesliga spielende Mannschaft am Donnerstag mit der Vorbereitung auf die Saison 2020/21 begonnen. Der erste Spieltag in der Staffel Süd/Südwest wird aller Voraussicht nach am Wochenende des 19./20. September stattfinden.

Aufgrund der Pandemie-Krise bringt der Neustart auch in den Junioren-Bundesligen einige Änderungen mit sich. So wird zum Beispiel nach dem DFB-Beschluss in der kommenden Spielzeit nur eine einfache Runde mit 17 Spieltagen ohne Rückspiele absolviert. Darüber hinaus ist die A-Junioren-Bundesliga aufgrund des ausgesetzten Abstiegs mit 18 Mannschaften gespickt. Im Vergleich zu diesem ungewohnten Modus verlief der Trainingsstart der Roten Teufel ganz unspektakulär. „Für die Mannschaft und mich war es im Prinzip eher ein Wiedersehen, da wir schon Anfang Juli unsere erste gemeinsame Trainingswoche hinter uns gebracht haben. Danach sind die Jungs mit ihren Trainingsplänen noch mal nach Hause gefahren, ehe es jetzt am Donnerstag so richtig losging“, erklärte U19-Chefcoach Oliver Schäfer, der im Sommer das Amt seines Vorgängers Marco Laping übernahm.

Sechs Testspiele vereinbart

Nach einer kurzen Anrede und einem intensiven Aufwärmprogramm begannen die Lauterer mit 25 Akteuren die nächste Phase der Saisonvorbereitung. Für die kommenden Wochen wurden bereits sechs Testspiele vereinbart. Dabei geht es gegen die U19-Teams vom SV Sandhausen, Rot-Weiß Walldorf, Wehen-Wiesbaden und Alemannia Aachen. Hinzu kommen Partien gegen die Aktivenmannschaften von Wormatia Worms II und Ballweiler. Wegen der verfügten Corona-Auflagen werden auch die Testspiele vorerst etwas anders ablaufen. „Es dürfen nur 15 Akteure auf dem Spielberichtsbogen stehen und eingesetzt werden. Das macht es natürlich unmöglich, in den Testspielen, wie sonst üblich, viel durchzuwechseln und auszuprobieren. Im Trainingsbetrieb und ebenso bei den Spielen ist es uns außerdem noch untersagt, die Duschen zu benutzen“, so Schäfer, der für alle Auflagen vollstes Verständnis hat. „Wir wollen uns auf keinen Fall beschweren, sondern erfreuen uns vielmehr daran, dass wir überhaupt wieder die Möglichkeit haben, Fußball zu spielen. Damit dies so bleibt, wollen wir natürlich helfen, alle Auflagen zu erfüllen.“

Zum aktuellen Kader der U19-Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern gehören 13 Akteure des Jungjahrgangs und fünf externe Neuzugänge. Zu diesen zählen Saydou Bangura (Alemannia Aachen), Lukas Preuß (VfB Stuttgart), Erijon Shaqiri (Young Boys Bern), Nerman Mackic (SpVgg Landshut) und Silas Baur (Stuttgarter Kickers).