Auch wenn es beim Walking Football etwas gemächlicher zugeht als in einem herkömmlichen Fußballspiel, sollte man die notwendige Kraftanstrengung nicht unterschätzen. Auf dem Fröhnerhof findet am Freitag ein Probetraining statt.

Während es in Otterbach und Schallodenbach bereits Initiativen gibt, die Walking Football betreiben, hat sich nun auch der 1. FC Kaiserslautern diesem Trend angeschlossen. Um was geht es? Auf einer angepassten Feldgröße wird ausschließlich im Gehen Fußball gespielt, zudem darf der Ball nur maximal in Hüfthöhe gespielt werden. Die Trainingseinheiten finden freitags im Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröhnerhof statt.

An diesem Freitag haben ab 19.30 Uhr alle Interessierten die Möglichkeit, die neue Sportart auszuprobieren. Unabhängig von Alter, Geschlecht oder Vorerfahrung freut sich das erst vor wenigen Wochen gegründete Team auf zahlreiche Teilnehmer. Rückfragen können per Mail an verein@fck.de gestellt werden.