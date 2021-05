Für lebhafte Diskussionen sorgt in dieser Woche die Ankündigung des Südwestdeutschen Fußball-Verbandes, den Vereinen eine Unterbrechung der Saison bis zum 31. August vorzuschlagen. In einer an die Vereine versandten Mail konkretisiert der Verband seine Idee und nennt insgesamt acht entsprechende Alternativkonzepte. Die Klubs sollen nun bis zum 4. Mai ihre Meinung zu den verschiedenen Modellen abgeben.

Saisonabbruch oder – falls möglich – ab 1. September die Saison weiterspielen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Fußballer in der Region, nachdem der Südwestdeutsche Fußball-Verband (SWFV), wie alle anderen Landesverbände, seine Empfehlung ausgesprochen hat. Ein einheitliches Meinungsbild gibt es nicht. Während in Bayern beispielsweise 68 Prozent der Klubs für eine Fortsetzung der Saison votierten, lehnten dies 60 Prozent in Brandenburg ab. Das Rheinland empfiehlt seinen Vereinen den Abbruch der Saison. Rainer Pfaff, der Vorsitzende im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern, hofft auf eine rege Beteiligung an der SWFV-Umfrage, damit ein repräsentatives Meinungsbild entstehe. Danach ist der Verband wieder am Zug. Die DFB-Spielordnung lässt beide Szenarien zu.

Zahlreiche Szenarien

Sollten sich die Vereine mehrheitlich für einen Abbruch der laufenden Saison aussprechen, sind zahlreiche Szenarien denkbar: Diese reichen von der kompletten Annullierung der Saison ohne Auf- und Absteiger über die Wertung nach der Hinrunden-Tabelle oder dem aktuellen Klassement bis hin zu individuellen Regelungen pro Staffel oder Kreis. Weitere Alternativen wären, die erspielten Punkte in die nächste Saison mitzunehmen oder in den einzelnen Ligen über die Auf- und Absteiger unter den Vereinen abstimmen zu lassen.

Sollte es zum Saisonabbruch kommen, entsteht die nächste Unsicherheit: Müssen Vereine absteigen, obwohl die Runde nicht komplett gespielt wurde? Oder gibt es nur Aufsteiger und damit zwangsläufig größere Klassen? Die Bezirksliga Westpfalz beispielsweise müsste mit 19 Mannschaften an den Start gehen. Pfaff sieht darüber hinaus die Gefahr, dass dann möglicherweise nicht mehr genügend Vereine in der C-Klasse spielen und somit eine B-Klasse aufgelöst werden müsste.

Auch bei einer Wertung der Saison muss nach dem fairsten Weg gesucht werden. Hinrunden-Tabelle oder aktueller Tabellenstand? Da die Teams nicht immer gleich viele Spiele ausgetragen haben, muss der Tabellenstand mit dem Indikator „Durchschnittliche Punkte pro Spiel“ berechnet werden. Mathe-Leistungskurs in Zeiten von Corona.

Wen aufsteigen lassen?

Klar wäre bei einem Abbruch der Saison, dass es jeweils nur einen Aufsteiger geben würde. Am Beispiel der beiden A-Klassen Kusel-Kaiserslautern (FV Bruchmühlbach und FC Queidersbach) sowie Kaiserslautern-Donnersberg (FC Phönix Otterbach und TSG Kaiserslautern) wird deutlich, wie verzwickt die Lage ist. Nach der Hinrunde standen in beiden Klassen jeweils zwei Mannschaften punktgleich an der Spitze. Wen also aufsteigen lassen?

In dem Schreiben an die Vereine hat der Verband für alle Szenarien Vor- und Nachteile aufgelistet. Ein gordischer Knoten, denn die Patentlösung gibt es nicht. Es sind Planspiele im Ungefähren. Zudem müssten über einen Abbruch wohl die Vereine bei einem außerordentlichen Verbandstag abstimmen. Online versteht sich.

Udo Schöneberger, der Vorsitzende im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg, wirbt für die vom SWFV vorgeschlagene Lösung einer Aussetzung. „Im Moment wissen wir nicht einmal, ob wir am 1. September wirklich weiterspielen können, da diese Entscheidung nicht in unserer Macht steht“, verweist Schöneberger auf die großen Unsicherheiten. Für den Fall, dass in diesem Jahr überhaupt kein Fußball mehr gespielt werden kann, bliebe dann immer noch die Möglichkeit, die Saison ab März 2021 fortzusetzen.

Eine reguläre Saison 2020/2021 wäre nur dann zu bewerkstelligen, wenn tatsächlich am 1. September wieder gespielt werden kann und es keinen allzu harten Winter gibt. „Ansonsten wären dann zwei Spielzeiten verloren“, gibt Schöneberger zu bedenken. „Dann besser eine Saison über zwei Jahre strecken.“

Die Fortsetzung der Saison im Herbst hätte automatisch zur Folge, dass die sogenannte Wechselperiode I außer Kraft gesetzt wird. Spieler können also in der Corona-Pause nicht einfach den Verein wechseln. „Das ist die einzig faire Lösung“, sagt Udo Schöneberger. Auch Rainer Pfaff appelliert an die Spieler: „Jetzt ist die richtige Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, wie ich es mit der Treue zu meinem Verein halte.“