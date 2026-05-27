Die Handballerinnen der FSG Kaiserslautern/Dansenberg wollten nach der abgelaufenen Verbandsligasaison wieder eine Klasse höher spielen. Daraus wurde aber nichts.

Die Geschichte der Frauenspielgemeinschaft Kaiserslautern/Dansenberg von Trainerduo Kristina Strey und Patrick Krüger ist seit ihrer Gründung im Jahr 2023 von großer Tragik geprägt. Nach einem fulminanten Start in die Pfalzliga im ersten Jahr mit fünf Siegen aus sieben Spielen folgte ein herber Leistungseinbruch mit sechs Niederlagen in Folge. Am Ende stand Tabellenplatz sieben zu Buche, eigentlich das Tabellenmittelfeld bei zehn Teams in der Liga. Es wurde aber der Abstieg, da viele Teams aus der Oberliga herabkamen, was vier Absteiger aus der Pfalzliga zur Folge hatte. Daraus folgte auch der Zwangsabstieg für die zweite Mannschaft, die in der Verbandsliga den vierten Platz belegt hatte.

Noch bitterer wurde es in der Saison 2024/25, als beide Teams rein sportlich mit der Meisterschaft in ihrer jeweiligen Liga den Wiederaufstieg eingetütet hatten. Die FSG 1 verlor nur einmal und hatte satte neun Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. Doch aufgrund des Zusammenschlusses der Landesverbände Pfalz und Rheinhessen und der damit verbundenen Neustrukturierung der Ligen wurde beiden FSG-Teams der verdiente Aufstieg verwehrt.

FSG-Team verspielt die Meisterschaft

In der abgelaufenen Saison stand dem Wiederaufstieg dann nichts mehr im Wege – außer man selbst. Denn auch wenn die FSG 1 am letzten Spieltag der vergangenen Saison im direkten Duell mit Tabellenführer TSV Kandel noch die Chance hatte, durch einen Sieg mit mindestens zwei Toren die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg zu erreichen, so war es letztlich nicht das 25:25-Unentschieden in einem packenden Spiel, das den Aufstieg kostete. „Wir haben die Meisterschaft nicht gegen Kandel verloren, sondern im Verlauf der Saison. Mit den Auswärtsniederlagen gegen Thaleischweiler, Rodalben und Bornheim haben wir uns drei Ausrutscher erlaubt, die wir so nicht geplant hatten“, stellte Trainer Patrick Krüger fest, der zudem erklärte: „In diesen Spielen war deutlich zu sehen, dass wir unsere Leistung nicht kontinuierlich abrufen können und uns der Druck, immer wieder punkten zu müssen, am Ende zu viel wurde.“

Sieben-Tore-Vorsprung reicht nicht

Die Derbyniederlagen in der Hinrunde gegen die TS Rodalben (26:29) und den TV Thaleischweiler (27:36) taten besonders weh, gerade, wenn man die Rückspielergebnisse zuhause betrachtet: 40:19-Sieg gegen Rodalben, 34:15-Sieg gegen Thaleischweiler. Auch der Auswärtsniederlage gegen den SV Bornheim im Saisonendspurt war ein deutlicher 32:24-Heimsieg in der Hinrunde vorausgegangen. Im Saisonrückblick aber am folgenschwersten war die 31:32-Auswärtsniederlage gegen Meister Kandel – und das, obwohl die FSG 13 Minuten vor Schluss noch mit sieben Toren führte. „Wir haben nach einem Time-out Kandels völlig den Faden zum Spiel verloren und nach über zehn Minuten völliger Unkonzentriertheit und Hektik das Spiel noch verloren“, haderte Krüger.

Mit Abstand die beste Abwehr

Trotz allen Frustes ist klar anzuerkennen, dass die Mädels der FSG mit dem zweiten Tabellenplatz erneut eine starke Saison gespielt haben. Die Damen stellten ihre Heimstärke eindrucksvoll unter Beweis, blieben zuhause ungeschlagen, acht Siege, ein Unentschieden. Zudem stellten sie mit nur 420 Gegentoren, 78 weniger als die zweitbeste Verteidigung, die mit Abstand beste Abwehr der Liga, die auch die Grundlage für das starke Tempospiel der FSG mit vielen Gegenstoßtoren bildete.

„Wir konnten über die gesamte Saison unsere Defensive stabilisieren und weiterentwickeln, haben es mit unserer 5:1-Abwehr geschafft, jede Mannschaft zum Verzweifeln zu bringen, daher können wir uns guten Gewissens die stärkste Defensive der Liga nennen“, lobte Krüger, der nach wie vor Probleme im gebundenen Angriff ausmacht: „Da leisten wir uns immer wieder zu viele einfache Fehler und falsche Entscheidungen, durch die wir uns selbst unter Druck setzen und zu viele negative Erlebnisse sammeln.“ In der Vorbereitung auf die kommende Saison soll daran gearbeitet werden, um den Angriff noch unberechenbarer zu machen.

FSG setzt auf den Nachwuchs

Krüger resümiert: „Die Verbandsliga war dieses Jahr sehr ausgeglichen, und man konnte gegen keinen Gegner einen leichten Sieg erwarten. Das macht uns dann wieder sehr stolz, Zweiter zu werden.“ Auch die FSG 2 belegte einen starken zweiten Platz. Dabei war besonders erfreulich, dass es nach langer Zeit wieder gelang, A-Jugendliche an den Aktivenbereich heranzuführen und diesen Spielzeit zu geben. Gleich fünf Nachwuchsspielerinnen gelang der Sprung: „Sie haben gezeigt, dass wir in den nächsten Jahren viel Spaß mit ihnen haben werden“, lobt Strey, die zudem betont: „Die FSG ist auf einem guten Weg.“

Krüger wird in der kommenden Saison die MSG Kaiserslautern/Dansenberg übernehmen und die Damenmannschaft nach insgesamt acht Jahren, fünf bei der HSG, drei bei der FSG, verlassen: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite freue ich mich auf die neue Aufgabe mit einer Mannschaft, die aus einem guten Mix aus Jung und Alt besteht. Mit einer neuen A-Jugend, die wieder in den Aktivenbereich geführt werden muss, haben wir mit der MSG jedes Jahr eine neue Aufgabe. Andererseits verlasse ich nicht nur eine Mannschaft, sondern auch Menschen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. In den Jahren haben wir uns stetig entwickelt und Kristina und ich haben etwas geschaffen, was für Nachhaltigkeit stehen wird.“