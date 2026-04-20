Vor beeindruckender Kulisse haben die Damen der FSG Kaiserslautern/Dansenberg die Verbandsliga-Meisterschaft knapp verpasst.

Die Ausgangslage war klar: Dansenberg lag vor dem letzten Spieltag zwei Punkte hinter Spitzenreiter TSV Kandel, hatte das Hinspiel mit einem Tor verloren und musste somit mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen, um sich Meisterschaft und Aufstieg zu sichern. Doch selbst eine zwischenzeitliche Fünf-Tore-Führung reichte beim 25:25 (14:12) am Sonntag nicht, um den ersehnten Aufstieg unter Dach und Fach zu bringen.

Die Partie begann nervös auf beiden Seiten. Die Abwehrreihen standen kompakt, die Torhüterinnen zeigten früh ihre Klasse. Dennoch erwischte Dansenberg den besseren Start und ging mit 2:1 in Führung. Besonders Paula Hack übernahm Verantwortung im Rückraum und setzte immer wieder offensive Akzente. Mit einem wuchtigen Treffer aus der Distanz baute sie die Führung auf 7:5 (14.) aus.

Fünf-Punkte-Vorsprung reicht nicht

Mitte der ersten Halbzeit konnte sich Dansenberg erstmals deutlicher absetzen: Beim Stand von 12:7 in der 21. Minute lag das Team mit fünf Toren vorne und schien nun alle Trümpfe in der Hand zu halten. Doch Kandel hielt dagegen, nutzte jede sich bietende Gelegenheit und verkürzte bis zur Pause auf 12:14 (30.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Hausherrinnen sofort wieder die Initiative. Der Schachzug, mit Selina Blaese eine frische Torhüterin zu bringen, ging voll auf. Die Keeperin erwies sich auf Anhieb als starker Rückhalt, parierte drei Würfe in Folge und stach einen Siebenmeter. Ein wichtiger Treffer in Unterzahl durch Antje Giller zum 16:12 (36. Minute) sorgte für einen scheinbar beruhigenden Vorsprung.

Kandel schlägt zurück

Doch Kandel ließ sich nicht abschütteln. Mit zunehmender Spielzeit schlichen sich beim TuS Fehler ein, insbesondere im Aufbauspiel. Fehlpässe ermöglichten einfache Gegenstoßtore. Beim Stand von 17:17 (45.) war die Partie offen, ehe sich Dansenberg mit einem 5:1-Lauf zum 22:18 vermeintlich vorentscheidend absetzte. Doch erneut schlug Kandel zurück. Zwei schnelle Ballverluste führten zu einfachen Treffern, plötzlich stand es nur noch 23:22 (54.) – und damit war auch die Meisterschaft wieder in Reichweite für die Gäste.

In dieser kritischen Phase übernahm Paula Hack erneut Verantwortung. Nach einem wenige Minuten zuvor vergebenen Siebenmeter behielt sie diesmal die Nerven und verwandelte zum 24:22 (55.). Der Jubel über die erneute Zwei-Tore-Führung währte jedoch nur kurz, weil Kandel mit einem 3:0-Lauf den Spielverlauf in den Schlussminuten endgültig auf den Kopf stellte und sich neben der Meisterschaft auch den Aufstieg in die Oberliga sicherte.

Tränen der Enttäuschung

Mit dem Schlusspfiff war die Enttäuschung auf Dansenberger Seite grenzenlos. Trotz einer zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Führung und großem kämpferischem Einsatz reichte es nicht zum notwendigen Sieg mit zwei Toren Differenz. Während Kandel ausgelassen feierte, flossen bei der FSG Tränen der Enttäuschung. Besonders emotional war die Partie auch deshalb, weil sie zugleich den Abschied von Trainer Patrick Krüger markierte, der zur kommenden Saison die Herren der MSG Kaiserslautern/Dansenberg in der Oberliga übernehmen wird.

Am Ende blieb ein Spiel, das an Dramatik kaum zu überbieten war – und die bittere Erkenntnis, dass manchmal wenige Momente über eine ganze Saison entscheiden.