Diese Niederlage tat doppelt weh. Drei Sekunden vor Spielende fingen sich die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern in der Oberligapartie beim Kreuznacher HC den entscheidenden Gegentreffer ein. Sie verloren mit 5:6 (4:1) und gaben damit eine fast schon gewonnene Partie aus der Hand.

Fünf Minuten vor dem für sie so bitteren Ende führten die Buchenlocher noch mit 5:2 und konnten sich berechtigte Hoffnungen machen, den dritten Sieg in Folge zu landen. Aber in einer von den Gastgebern