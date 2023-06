Ein 20-Jähriger ist am frühen Mittwochabend so lange immer wieder aggressiv auf Polizisten zumarschiert, bis er sich mit Handfesseln am Boden wiederfand. Passiert war es in der Fruchthallstraße, wo sich der Mann nach Mitteilung der Polizei längere Zeit schon daneben benommen hatte.

Zeugen hatten gegen 19 Uhr gemeldet, dass ein junger Mann an der Mall auf aggressive Weise Passanten anpöbele, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Beamten gegenüber verhielt sich der 20-Jährige nicht anders. Bei der Überprüfung seiner Personalien versuchte er noch erfolglos, ein Päckchen verschwinden zu lassen.

Von Pfefferspray-Androhung unbeeindruckt

Wie sich zeigte, handelte es sich um Betäubungsmittel. Die Entdeckung steigerte noch die Wut des 20-Jährigen, der sich auch von der Androhung, dass Pfefferspray zum Einsatz kommen könnte, nicht abschrecken ließ. Nach der Fesselung beruhigte er sich allerdings, was ihm indes die Strafanzeige nicht erspart.