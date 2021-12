Notruf am Montag gegen 17.30 Uhr: Ein Kind meldete, dass sein Freund in der Fruchthallstraße mit einem Messer bedroht werde. Eine Streife rückte sofort aus und traf vor Ort auf drei Jungs und ein Mädchen im Alter von zehn und elf Jahren. Sie berichteten, dass sie sich bei Schnellteststation aufgehalten hätten, als sich ein unbekannter Jugendlicher näherte und einen der Jungen am Pulli zog. Als sich der Elfjährige wehrte, habe der Mann ein Taschenmesser gezückt und den Jungen bedroht. Ein anderer Elfjähriger verständigte die Polizei - worauf der Unbekannte sein Messer wieder wegsteckte und in den nächsten Bus stieg.