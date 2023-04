Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Immer wieder wartet der „Livestream“ aus der Lauterer Fruchthalle mit Überraschungen auf. In die Welt der Madrigalkunst führte ein achtköpfiges Ensemble des Pfalztheaters unter Leitung von Gerhard Polifka. Unter dem Motto „Come away, come sweet Love“ drehte es sich hauptsächlich um englische und italienische Liebeslieder der Renaissancezeit, die auch heute noch ihre Faszination ausüben.

Auch wenn die englischen Madrigale sich durch einfache Texte, schlichte Harmonik und liedhafte Melodieführung auszeichnen, stellen sie auch für heutige Ensembles eine