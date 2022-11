„Endlich mal wieder ein großer Ball“, freut sich Angela Metzger auf den „Festlichen Welttanzball“, zu dem die Tanzerlebniswelt Tanzschule Metzger am Samstag, 20 Uhr, in die Fruchthalle einlädt. „Wir sind hungrig nach Tanzschritten und Tanzformen und Tanzkleider auszuführen.“ Seit zwei Jahren musste die Tanzschule auf einen Ball verzichten. „Jetzt ist es wieder soweit, und alle fiebern dem großen Ereignis entgegen“, zählt Angela Metzger die Tage. Die Tanzfläche werde extra groß belassen und lade zusammen mit der Tanzband „Celebration“ zu einer rauschenden Ballnacht ein.

Auch wenn seit zwei Jahren kein Tanzball mehr stattgefunden hat, bedeute das nicht, dass das Parkett in der Tanzschule verwaist war. Wie viele Veranstalter habe sich auch die Tanzschule auf Online-Angebote konzentriert. „Wir haben Aufzeichnungen gemacht, bei denen Tanzlehrer und ihre Darbietungen hinter geschlossenen Türen im Mittelpunkt gestanden haben.“ Zwischenzeitlich füllten die Aufnahmen eine große Mediathek. Seit Juli 2021 hat sich die Tanzschule nach den Pandemie bedingten Pausen wieder langsam belebt. Sukzessive sei der Regelbetrieb wieder angelaufen. „Nicht ohne vorherige Tests gemacht zu haben“, legt die Chefin Wert auf eine Corona konforme Prävention.

Neben der Gelegenheit, selbst einmal wieder das Tanzbein zu schwingen, wird den Besuchern in den Tanzpausen einen Einblick in die Arbeit der Tanzschule Metzger geboten. Vom Kindertanz über Latino und Line Dance bis Hip-Hop und Walzer: „Das Programm ist so bunt wie der Herbst“, bringt es Angela Metzger auf den Punkt. Vielfalt und gute Unterhaltung seien auch für Zuschauer garantiert. Als Sahnehäubchen verweist sie auf die Mitternachtsshow. Die ist der Freakylicious Show-Crew vorbehalten.

In der Tanzschule von Jugendlichen weniger gefragt ist seit ein paar Jahren der Paartanz, räumt die Tanzlehrerin ein. Kinder ab drei Jahren seien für die Hip-Hop-Schiene zu begeistern. Im Erwachsenenalter habe das Tanzen in der Freizeit wieder einen höheren Stellenwert eingenommen, so Angela Metzger, seit 1977 Inhaberin der Tanzschule.

Ballkarten für den Welttanzball sind im Vorverkauf bei der Tanzschule Metzger erhältlich. Telefon 0631 93333.