Das in dieser Saison erste Konzert außer der Reihe der Stadt Kaiserslautern steht unter dem Titel „Erleuchtungen“. Am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, widmen sich die Geigenvirtuosin Baiba Skride und das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Markus Huber Werken von Pärt, Vasks und Tschaikowski.

Eröffnet wird das Konzert durch das Werk „Fratres“ für Streichorchester und Schlagwerk des estnischen Komponisten Arvo Pärt. Im darauffolgenden Violinkonzert „Tālā gaisma“ („Fernes Licht“) von Pēteris Vasks ist die international erfolgreiche Geigerin Baiba Skride zu hören. Die geborene Lettin ist Landsfrau des Komponisten und lebt an der Nahe.

Sie ist rheinland-pfälzische Schirmherrin des diesjährigen „Instrument des Jahres“-Projekts, das in zehn Bundesländern jährlich von den beteiligten Landesmusikräten ausgerufen wird. Skride zählt laut dem rheinland-pfälzischen Landesmusikrat zu den profiliertesten Geigerinnen unserer Zeit und spielt mit Orchestern von Weltrang.

Den Abschluss bildet Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Serenade für Streicher. Der sonst als Melancholiker dargestellte, persönlich oft verzweifelt nach Perfektion strebende Komponist, schafft es hier besonders deutlich, seine russischen Wurzeln mit deutschen und französischen Einflüssen glücklich zu vereinigen.

Das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz (LJO) vereint bereits seit seiner Gründung im Jahr 1973 dreimal jährlich die junge Musikelite des Landes und begeistert Kritiker, Solisten, Dirigenten und Publikum gleichermaßen. Bei seinen Auftritten verbinden sich mitreißende Energie und beachtliche Professionalität zu einem besonderen Klangerlebnis.

Die musikalische Leitung übernimmt Markus Huber. Er ist seit der Saison 2019/2020 Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

Am Freitag, 23. Oktober, 20 Uhr, in der Fruchthalle; Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631/3652316. Auch telefonische Bestellungen sind möglich.