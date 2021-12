Eines der berühmtesten Märchen präsentieren die Brass Cats zusammen mit Erzählerin Barbara Ruof-Punstein im Kinder- und Familienkonzert am Sonntag, 19. Dezember, 15 Uhr, in der Fruchthalle: „Hänsel und Gretel“. Gespielt wird Engelbert Humperdincks Vertonung in konzertanter Fassung für Sprecherin und Blechbläserensemble.

Mit Hilfe der Musik von Humperdinck wird die Geschichte des armen Geschwisterpaares „Hänsel und Gretel“ erzählt. In einer konzertanten Fassung für Sprecherin und Blechbläserensemble erklingen Melodien wie „Suse, liebe Suse“, „Ein Männlein steht im Walde“, „Brüderchen, komm tanz mit mir“ oder der berühmte „Abendsegen“. Der gute Ausgang des Märchens lässt Kinderaugen auch noch auf dem Nachhauseweg leuchten.

Das seit 1992 bestehende und in Konzerten und Wettbewerben profilierte Blechbläser–Ensemble Brass Cats gilt als Aushängeschild der regionalen Musikszene. Es ist zudem eine Art Bindeglied zwischen dem Laienmusizierwesen und ähnlich besetzten Bläserformationen wie German oder Canadian Brass.

An städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle können nur geimpfte, genesene oder diesen gleichgestellte Personen teilnehmen. Während der gesamten Veranstaltung und auch am Platz gelten das Abstandsgebot und die Maskenpflicht. Die Maskenpflicht entfällt nur beim Verzehr von Speisen und Getränken am Platz.

Tickets ...

... in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefon 0631 3652316, online unter eventim.de und an weiteren Vorverkaufsstellen erhältlich.