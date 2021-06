„Einmal/da hörte ich ihn/Da wusch er die Welt/Ungesehn, nachtlang/Wirklich/Eins und Unendlich/Vernichtet, ichten/Licht war. Rettung.“ Aus diesen Zeilen, die der Lyriker Paul Celan im Jahr 1965 schrieb, entnahm die Künstlerin Friederike Walter den Titel „Licht war.“ ihrer ersten Ausstellung in Kaiserslautern. Sie endet am Freitag, 11. Juni, 18 Uhr, mit einer Finissage.

Seit dem 5. Mai zeigt sie in der Fruchthalle Gemälde, deren Essenz, so die Pressemitteilung, zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir wahrnehmen, liegt. Tatsächlich entführen die überwiegend pastellfarbenen Raumgefüge in eine Geborgenheit, die erst auf den zweiten oder gar späteren Blick erkannt wird. Mit unzähligen Farblagen schafft die Künstlerin eine Tiefe, die in ihrer Ästhetik und Farbwärme dem menschlichen Sehen entgegenkommt. Inhaltlich verharren die Räume in einer bezugslosen Abstraktion.

Am Freitag, 11. Juni, können diese Bilder letztmalig während einer Finissage im Foyer der Fruchthalle erlebt werden. Das Besondere ist, dass die Künstlerin eigens anreist und sich auf Gespräche mit Interessierten freut.