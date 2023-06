Auf der Kreisstraße zwischen Reichenbach-Steegen und dem Ortsteil Fockenberg-Limbach sind am Freitagmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 47-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, teilt die Polizei weiter mit. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen hatte die Frau einen sogenannten Sekundenschlaf und geriet deshalb mit ihrem Van in den Gegenverkehr. Dort stieß ihr Auto frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 26-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pickups blieb unverletzt. Die 47-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das Auto. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt mindestens 13.000 Euro. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die US-Militärpolizei unterstützte bei der Unfallaufnahme.