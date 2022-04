Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der L369 von Kollweiler in Richtung Schwedelbach gekommen. Wie die Polizei berichtet, verlor ein Autofahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die L369 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Der 34-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der 65 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens meldete am Abend, dass er nun doch Schmerzen habe und sich im Krankenhaus untersuchen lasse.