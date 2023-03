Nahezu frontal zusammengestoßen sind zwei Autos am Montag in der Lauterstraße. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet ein 48-jähriger Autofahrer, der mit seinem Toyota Highlander in Richtung Kaiserslautern unterwegs war, gegen 13.40 Uhr in Höhe einer Tankstelle über die Fahrbahnmitte hinaus. Dadurch kollidierte er mit einem entgegenkommenden BMW xDrive, berichtet die Polizei. Dessen 67-jähriger Fahrer wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro.