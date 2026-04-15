Zu einem Frontalzusammenstoß ist es am Mittwochnachmittag an einer ampelgeregelten Kreuzung an der Ecke Lauterstraße/Mühlstraße/Burggraben gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 37-jähriger Renault-Fahrer von der Mühlstraße in die Kreuzung ein. Aus dem Burggraben kam ihm ein 30-jähriger VW-Fahrer entgegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Renaultfahrer und sein 42-jähriger Beifahrer kamen ohne Blessuren davon. An beiden Autos entstand nach ersten Erkenntnissen Totalschaden. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000 Euro. Da die Beteiligten sich widersprechen, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0631 36914299 entgegen.