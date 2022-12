Mit einem gemeinsamen „Nikolaus in Concert“-Medley, dirigiert vom als Nikolaus verkleideten Andreas Vicinus wurde beim Weihnachtskonzert der Kurpfalz-Realschule plus die Sangeskraft der Konzertbesucher in drei deutschen Nikolausliedern eingebunden. In einer nicht einfachen Zeit sollte mit der Botschaft „Lasst uns froh und munter sein“ die Friedenskunde von Weihnachten in die Familien getragen werden.

Eröffnet wurde das Konzert von der Bläserklasse 5b unter der Leitung von Beate Lingstädt und Andreas Vicinus mit einem weihnachtlichen „Jingle Bells“. Eine Variation aus „Bruder Jakob“ und „Lieber Niklaus“ spannte bei den hochkonzentrierten Nachwuchsmusikern einen inhaltlichen Bogen zum Nikolausabend. Mit der Originalkomposition „Windforce“ aus der Feder von Douglas E. Wagner zeigte die Bläserklasse 6b unter der Leitung von Vicinus im zweiten Jahr der Ausbildung, welche Fortschritte und klangliche Entfaltung in einer Bläserklasse möglich sind. Ein Querflötenensemble unter der Leitung von Judith Bergmann zeigte sein Können mit weihnachtlichen Melodie. Praktische Inhalte aus dem Unterricht des Wahlpflichtfaches Musik wurden unter der Leitung der Instrumentallehrerin in Medleys populärer Weihnachtslieder mit jungen Sängerinnen und Sängern in vorweihnachtlicher Lockerheit und Freude präsentiert. Den zweiten Teil des Konzertabends leiteten verschieden besetzte Quartette der Bläserklasse 6b in Ensembles mit dem bekannten „Weihnachten ist nicht mehr weit“ ein. Das große Blasorchester unter der Leitung von Dirigent Andreas Vicinus übernahm den musikalischen Abschluss des Nikolausabends. Kraftvoll und erhebend im Gesamtklang durch die mächtigen Blechbläser und feinfühlig zart in den schwierigen Holzpassagen zeigte der Klangkörper gleich zu Beginn seine Stärken. In Anlehnung an „Stonehenge“ wurde die sehr anspruchsvolle gleichnamige Originalkomposition von Michael Story als Ouvertüre präsentiert. Der amerikanische Swing-Klassiker „Frosty the Snowman“ brachte die Zuhörer zum Mitschunkeln.