Die Deutsche Post sucht Deutschlands schönste Briefmarke des Jahres 2020 – zur Wahl steht unter anderem die Fritz-Walter-Briefmarke. Das Unternehmen hat eine Online-Befragung gestartet, bei der alle Briefeschreiber und Marken-Liebhaber für ihre drei Favoriten des vergangenen Jahres abstimmen können.

„Briefmarken waren und sind ein Spiegel ihrer Zeit und gehören zu unserem Kulturgut. Umso wichtiger ist es, dass sie gesellschaftlich relevante Themen abbilden und ansprechend gestaltet sind. Die direkte Kundenrückmeldung ist ein wichtiger Gradmesser für uns“, erläutert Ole Nordhoff, Leiter Marketing und Vertrieb der Deutschen Post.

In der anonymen Online-Befragung werden die Teilnehmer auch gefragt, wofür sie Briefmarken nutzen – privat oder geschäftlich –, wie wichtig ihnen die Motive beim Kauf sind und warum sie sich für ihre drei Lieblingsmarken entschieden haben. Außerdem haben sie die Möglichkeit, Wünsche für Themen und Motive künftiger Briefmarken anzugeben. Wer möchte, nimmt an einem Gewinnspiel mit Preisen rund um Post und Briefmarken teil. Die Befragung endet am 23. März 2021. Hier geht es zur Online-Befragung: https://surveys.dpdhl.com/fvzueiyikb?l=de