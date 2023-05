Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag legte er noch mal kurz Hand an, zückte die Spraydose, sprühte sein Logo auf die Betonwände im Eingangsbereich zur Westkurve und strahlte glücklich. „Es fühlt sich manchmal noch an wie ein Traum“, sagt Daniel Ferino, als er seinen Blick an den Wänden entlangschweifen lässt, von denen jetzt das leuchtet, was sein Herz bewegt. Und das ist ganz klar der FCK und alles, was dazugehört.

„Im Januar ist der FCK auf mich zugekommen, ob ich helfen würde, das Stadion mitzugestalten. Sie wollten die gesamte Saison im Graffitistyle gestalten.“ Ferino