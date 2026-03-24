Die Schulmannschaften des Heinrich-Heine-Gymnasiums (Jahrgänge 2013 und jünger) haben den Landesentscheid des Fritz-Walter-Cups für sich entschieden.

Der betreuende Lehrer Martin Maaß strahlte über das ganze Gesicht: „Mit einem Double gehen wir morgen wieder in die Schule", strahlte er mit seinen Schützlingen um die Wette. Vor allem im Wettbewerb der Jungen sah Maaß eine ,,unglaubliche Breite im Kader". Für die Mädchen war es der dritte Titel in Folge.

Kein Auftakt nach Maß

Dabei legten die Jungs einen klassischen Fehlstart hin. Im ersten Spiel gegen die KGS Kirchberg unterlag das HHG mit 0:2. Mit einem 1:0-Sieg gegen die Magister Laukhard IGS Herrstein/Rhauen zog das Team, das im letzten Jahr das Landesfinale noch knapp verpasst hatte, ins Halbfinale ein. Auch für die Mädchen lief längst nicht alles rund: Nach dem 2:0-Sieg zum Auftakt gegen das Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied unterlag das HHG mit 0:1 dem Stefan-Andres-Gymnasium Schweich.

In der gut besuchten Barbarossahalle gaben sich die beiden Teams dann aber keine Blöße mehr: Die Jungs setzten sich im Halbfinale souverän gegen das Gymnasium Schifferstadt durch (3:0), die Mädchen bezwangen das Are-Gymnasium Bad Neuenahr-Ahrweiler mit 2:0.

FKP-Spieler trifft im Finale

In den beiden Endspielen trafen die HHG-Teams dann ausgerechnet auf ihre Vorrundenbezwinger. In einem ausgeglichenen Finale setzten sich die Mädchen aus Kaiserslautern, die überwiegend beim 1. FCK und dem SC Siegelbach aktiv sind, im Sechsmeterschießen durch. Das Jungen-Team, in dem auch Spieler des SFC, des SV Enkenbach, SV Otterberg und Olympia Ramstein mitwirkten, hatte zwar mehr Spielanteile, musste aber höllisch aufpassen, nicht in einen Konter zu laufen. Für die Erlösung und den vielumjubelten Siegtreffer sorgte Lennard Römer (FK Pirmasens).

Neben Oberbürgermeisterin Beate Kimmel und FCK-Maskottchen „Betzi" gab sich bei der Siegerehrung auch namhafte Prominenz des Fußballverbandes und des FCK die Ehre. Dem Finalturnier vorgelagert waren insgesamt 102 Turniere mit 397 Mannschaften und mehr als 3000 Schülern.