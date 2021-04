Am 31. Oktober jährt sich zum 100. Mal der Geburtstag der zweifellos bekanntesten Lauterer Persönlichkeit. Dem großen Sohn und Ehrenbürger widmet nun das Stadtmuseum eine Ausstellung. Seit Sonntag ist im Theodor-Zink-Museum allerlei Interessantes von und über Fritz Walter zu erkunden. Bis 20. Dezember können Besucher dem „Wunder von Kaiserslautern“ nachspüren.

„Wir grüßen die siegreiche Walter-Elf“: Liebevoll muss vor gut 70 Jahren jemand die großen Lettern aufs Leinen gemalt – und sogar ein gestalterisches Element eingefügt haben: Die Initialen von „Walter-Elf“ sind in Rot gehalten. Das wirkt bis heute – und die „Roten Teufel“ mögen es einst bei ihrem Triumphzug durch die Stadt bewundert haben. Seit Sonntag können Besucher des Stadtmuseums das Transparent in Augenschein nehmen, das einst die Münchstraße überspannt hat.

Wann es hing? „Es muss wohl im Jahr 1951 gewesen sein, als der FCK erstmals Deutscher Meister geworden ist“, schätzt Bernd Klesmann. Der Museumsdirektor zählt dieses einzigartige, von Bürgern handgefertigte Stück zu den Schätzen der Ausstellung „Das Wunder von Kaiserslautern“. Sicher scheint, dass der Schriftzug nicht erst 1954 in der Straße hing. „Ein Hinweis auf die Weltmeister findet sich ja nicht“ – und den hätten sich der oder die unbekannten Fußball-Enthusiasten sicherlich nicht verkniffen.

Museen ergänzen sich

Das Ausstellungsstück hat die Familie von Marianne Barth, Inhaberin eines Friseursalons in der Innenstadt, zur Verfügung gestellt. Und der Museumschef freut sich riesig über solcherlei Zuwendungen. Werteten sie doch die Ausstellung mächtig auf, die indes nur Teil eins einer umfassenden Präsentation ist. Ein zweiter Teil gesellt sich noch hinzu: An Fritz-Walters Geburtstag wird eine weitere Ausstellung im FCK-Museum öffnen. Die „Macher“ der Schau in der Steinstraße wie auf dem „Betze“ haben da gemeinsame Sache gemacht.

Die Kooperation hat auch dazu geführt, dass hier wie dort Schwerpunkte gebildet worden sind. So zeigt nun ab Ende Oktober das Fußball-Museum im Stadion, das Fritz Walters Namen trägt, den „sportlichen Teil“, während sich Bernd Klesmann und sein Team im Theodor-Zink-Museum dem „städtischen“ Teil gewidmet haben.

Bis die Schau am Sonntagmorgen erstmals zugänglich war, haben Klesmann und seine Mitarbeiter noch einige Sonderschichten einlegen müssen. Unter anderem sei am Freitag fast eine Nachtschicht notwendig gewesen, um die Schätze unterm Scheunendach aufzuhängen, in Vitrinen zu platzieren und ins rechte Licht zu rücken. Was sich nun dem Besucher präsentiert, findet Klesmann richtig gelungen. Er zeigt sich zuversichtlich, dass die Ausstellung – immerhin noch bis kurz vor Weihnachten zugänglich – in den kommenden Tagen und Wochen einiges an Aufmerksamkeit erregen und viele Interessierte anziehen wird. Auch dank einiger Stücke, die bislang noch nie öffentlich zu sehen waren.

Daran hat Harald Layenberger großen Anteil: Der Unternehmer und vormalige Hauptsponsor des 1. FCK hat, wie mehrfach berichtet, allerlei Objekte aus dem Nachlass Fritz Walters „gerettet“, sprich: dafür gesorgt, dass sie der Geburtsstadt des Weltmeister von 1954 erhalten bleiben. Einiges von dem, was Layenberger bei einer Auktion hat sichern können, habe er gern zur Verfügung gestellt, freut sich Klesmann über das Zuvorkommen des Unternehmers, der die Ausstellung ganz immens bereichere.

Dank Layenbergers Leihgaben lässt sich nun etwa ein Siegerkranz bewundern. Bei der Brosche aus vergoldetem Silber, die nun in einer Museumsvitrine im Licht eines Scheinwerferspots glänzt, handele es sich um eine Ehrengabe der Stadt, die dem großen Sohn im Weltmeister-Jahr 1954 überreicht worden sei.

Gut drei Jahrzehnte später ist das Fußball-Idol zum Ehrenbürger Kaiserslauterns ernannt worden. Auch die Urkunde, die Oberbürgermeister Theo Vondano 1985 Fritz Walter voller Stolz überreichte, ist in der Museumsscheune ausgestellt. Auch dies hat Layenberger ermöglicht.

Dank weiterer privater Leihgaben dürfen sich Ausstellungsbesucher auf zahlreiche Bilder freuen, die bislang noch nie veröffentlicht worden sind. Man wünscht sich beim Betrachten eines besonders ausdrucksstarken Fotos geradezu, man könnte sich bei den Zechern einreihen, die da in geselliger Runde die Krüge heben. Das Bild zeigt die Mannschaft des FCK beim Feiern eines Siegs in der Vereinsgaststätte in der Bismarckstraße.

Dieser und weitere Einblicke in das Lokal, das in Fritz Walters Elternhaus zu finden war, seien wohl auch für all jene interessant, die nicht nur die sportlichen Aspekte des vielleicht besten Fußballers aller Zeiten, einst wohl weltbesten Fußballers reizvoll fänden, meint Klesmann. Schriftstücke und Fotografien aus der Bismarckstraße bieten die Chance, so einiges über Walters Biografie zu erfahren. Zu sehen sind seine Eltern hinterm Tresen, seine Schwester.

Stücke aus dem Stadtarchiv

Zahlreiche Originalstücke haben der Museumsdirektor und seine Mitstreiter aus dem Stadtarchiv geholt: So zum Beispiel auch die Personalakte des früheren städtischen Mitarbeiters und auch Buchhalters bei der Sparkasse, dessen Name weltweit zu einem Begriff geworden ist.

Original Zeitungsausgaben, einiges an Korrespondenz und auch Fritz Walters Eintrag ins Goldene Buch der Stadt erweitern den Blick auf eine ganz besondere Persönlichkeit. Die einst sogar Briefe an die Mannschaftskameraden geschrieben hat: unterm Briefkopf des FCK ist da zu lesen, dass – verbunden mit dem Dank des Verfassers – sich die Spieler doch bitte in der Nacht vorm nächsten Match früh im Bett einfinden sollten. Im selben Atemzug lässt der Kapitän und zeitweise auch als Trainer fungierende Fußballer die „Bräute und Frauen“ seiner Kameraden herzlich grüßen.

Info

Die Ausstellung ist bis 20. Dezember mittwochs bis freitags von 10 bis 17, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr zu sehen.