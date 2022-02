„Das Geschäft hat sich eingependelt. Wenn auch nicht auf dem Niveau von vor Corona.“ Christine Wolf, Inhaberin des gleichnamigen Friseursalons in der Alleestraße, gibt sich optimistisch. „Wir haben Freude am Arbeiten“, schließt die Friseurmeisterin ihre vier Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende mit ein. Ebenso Daniela Vogel, eine Friseurmeisterin, die seit drei Jahren nach dem Shop-in-Shop Prinzip, einen Stuhl bei ihr gemietet hat und selbstständig arbeitet.

Die Corona-Auflagen wie Hygienevorgaben und Zugangsbedingung 2G hätten ihr keine großen Probleme bereitet. „Hygienemaßnahmen haben sich von Beginn an vorbildlich handhaben lassen“, verweist Christine Wolf beispielsweise auf einen großen Salon, der genügend Platz für Abstände biete. Alle ihre Kunden seien – wie ihre Mitarbeiter – geimpft und fast alle geboostert. Während der Phasen des Lockdowns habe auch sie zu spüren bekommen, dass Kunden sich die Farbe aus den Haaren haben rauswachsen lassen oder selbst zu Färbemittel gegriffen haben. „Auch Männer haben sich Haarschneider gekauft und selbst Hand angelegt.“ Bartpflege, als eine körpernahe Dienstleistung, sei nur mit 2G-plus erlaubt. Kinder brauchen zum Haareschneiden einen negativen Test.

Verständnis für höhere Parkgebühren

Christine Wolf, die im 26. Jahr selbstständig ist und zuvor viele Jahre ihren Salon in der Richard-Wagner-Straße hatte, ist mit ihrem jetzigen Standort sehr zufrieden: „Die Lage ist zentral.“ Menschen aus allen Bereichen und Berufen gehörten zu ihrer Kundschaft. Über Jahre hinweg seien gar Freundschaften entstanden, so Christine Wolf. Auch sei sie in der glücklichen Lage, ihren Kunden während des Aufenthalts hinter dem Anwesen drei Parkplätze kostenlos zur Verfügung zu stellen.

Apropos Parkgebühren: Die müsse man in jeder Stadt bezahlen. Bei gestiegener Zahl der Fahrzeuge könne man nicht verlangen, dass der Parkraum in der Innenstadt mitwächst, zeigt sie Verständnis für die Erhöhung der Parkgebühren. Sie wünscht sich für Kaiserslautern ein besseres Park-and-ride-System, auch sollten Besucher in der Lage sein, ihren Wagen ein paar Straßen weiter abzustellen.