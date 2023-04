Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit bekannt wurde, dass Friseure am 1. März wieder öffnen dürfen, stand bei Christina Will das Telefon nicht still. „Ich hatte eine Rufumleitung und war 24 Stunden erreichbar“, blickt die Inhaberin des „Friseursalons Christina Will“ am Stiftsplatz 1 zurück.

„Die Anrufe kamen im Minutentakt. Jeder wollte einen Termin. Nach zehn harten Wochen: welch ein Glück.“ Dankbar sei sie gewesen und „mega happy“ zugleich.