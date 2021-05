Der Shutdown seit Mitte März, hat auch die Friseursalons kalt erwischt. Das kann Friseurmeister Thorsten Stugard nur bestätigen. Ihn hat es gleich doppelt getroffen. Nicht nur, dass er keine Einnahmen hat, ihn treibt auch die Sorge um seinen Mann um, der mit einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma liegt.

Trotzdem sagt er: „Wir haben alle ein Schicksal und sollten niemals aufgeben!“ Er appelliert in dieser Situation an alle Zweifler, Meckerer und Unzufriedenen, sich darüber im Klaren zu werden, wie gut es doch in Deutschland trotz Corona laufe und wie behütet hier jeder sein könne, wenn er das auch zulasse. Menschen anspreche und um Hilfe nachfragen, dass sei so wichtig. Er selbst habe im Umkreis viel Zuspruch, einfach Menschlichkeit erfahren und er habe in der aktuellen Situation mehr denn je gemerkt: „Jedes Menschenleben ist wichtiger als Business!“

Friseursalons dürfen ab dem 4. Mai wieder öffnen. Die für viele herbei gesehnten Friseurbesuche zur Bändigung der mittlerweile gewachsenen Mähnen werden nur unter Auflagen möglich sein. Der Zutritt zu den Salons muss gesteuert, Warteschlangen vermieden werden und Schutzausrüstung wird vorgeschrieben. Verpflichtend ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für Friseure und Kunden, die Anzahl der Arbeitsplätze muss begrenzt werden, außerdem müssen Kunden ihre Kontaktdaten bei den Friseursalons hinterlassen, um mögliche Infektionsketten nachvollziehbar zu gestalten. Rasieren, Bartpflege oder Wimpernfärben sind vorerst nicht erlaubt. Das Waschen der Haare des Kunden ist nun vorgeschrieben, mögliche Viren sollen so abgetötet werden.

Stugard, hat das alles gerade nicht im Sinn. „Egal was bisher gelaufen ist, was bisher war, das ist nun unwichtig. Wichtig ist nur, was wir jetzt tun“, appelliert er an alle, die Zeit zu nutzen um neue Energien aufzubauen, aber vor allem sich der Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber zu stellen.

Sein Geschäft bleibt natürlich nicht dauerhaft geschlossen. Stugard will sich jetzt erst einmal um seinen Mann kümmern, um danach wieder voller Energie für seine Kundschaft da zu sein. Aufgeben ist schließlich nicht das Seine! thea