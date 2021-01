Für Kunden wird die immer länger werdende Matte auf dem Kopf zur ästhetischen, für Friseure hingegen zur existenziellen Zerreißprobe. Mit ihrer Teilnahme an einer bundesweiten Aktion am Sonntag wollen Kaiserslauterer Friseure auf ihre missliche Lage aufmerksam machen.

„Es ist eine Katastrophe“, beschreibt Ingo Cappel, Obermeister der Friseurinnung Westpfalz, die derzeitige Situation in seiner Branche. Weiterlaufende Betriebskosten und eine fehlende finanzielle Unterstützung versetze derzeit viele Friseure in und um Kaiserslautern in Existenzängste. „Es gibt zwar Kurzarbeitergeld für die Mitarbeiter, ein Unternehmer aber bekommt das nicht“, sagt Cappel.

Die von der Bundesregierung zugesagten Corona-Hilfen für Januar seien aufgrund noch nicht existierender Anträge für viele inhabergeführte Betriebe außer Reichweite, moniert der Innungsobermeister. Diese erwarte man erst in der zweiten Februarhälfte: „Und dann ist das Geld noch lange nicht da.“

„Wir sind eben nicht die Lufthansa“

Bis dahin treibe die angespannte Finanzlage und der Wunsch, „die Stammkundschaft zu wahren“ viele seiner Kollegen in die Schwarzarbeit. In Grenznähe reisten dagegen immer wieder Menschen nach Frankreich oder Luxemburg, wo weniger strenge Regelungen gelten, um sich dort die Haare schneiden zu lassen. Das sei zwar unfair, „aber wir können anderen Ländern keine Vorschriften machen“.

Dennoch lasse sich das Gefühl unfairer Behandlung des Friseurhandwerks nicht abschütteln. Zumal es zu keinen Infektionsketten in Salons gekommen sei, betont er. Dies führt er auf das in Zusammenarbeit der Berufsgenossenschaft erarbeitete Hygienekonzept zurück. Cappel sei wie viele seiner Westpfälzer Kollegen von der Politik enttäuscht, bezeichnet die Versprechungen der Politiker als „Makulatur“. „Wir haben viel Verständnis für die Maßnahmen, aber man kann uns nicht einfach alleine da stehen lassen“, betont er und sagt: „Aber wir sind eben nicht die Lufthansa!“

Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ am Sonntag

Einen Hoffnungsschimmer gebe es: Bislang habe er von keinem Kollegen gehört, der nach dem zweiten Lockdown in der Westpfalz vor dem Aus stehe. Damit das auch so bleibt, beteiligen sich seine Kollegen und er am Sonntag, 31. Januar, an der vom Zentralverband organisierten Aktion „Licht an, bevor es ganz ausgeht!“ Dabei bleibt in den verwaisten Salons für 24 Stunden das Licht an. Cappel: „Wir wollen damit wieder mit unserer Situation in den Fokus rücken und zeigen, dass wir präsent sind.“