Mit ihrem Friseuratelier am Schillerplatz feierte Ria Lambrecht 45. Jubiläum. Die Arbeit macht ihr noch so viel Spaß, dass sie an Ruhestand keinen Gedanken verschwendet.

Ria Lambrecht stammt aus Pirmasens, hat dort ihre Lehre als Friseurin gemacht. Als sie die Meisterschule in Kaiserslautern besuchte, zog sie in die Barbarossastadt. „Ich bin auf dem Gersweilerhof gelandet – und dort nie mehr weg“, schildert sie und erzählt begeistert davon, dass sie es liebe, direkt am Wald zu wohnen.

Ihren ersten Friseursalon eröffnete sie 1981 im Gondrom-Gebäude. Die Buchhandlung war damals direkt neben der Fruchthalle – dort, wo heute die Touristinfo untergebracht ist. Damals entstand der Name Friseuratelier, weil die Geschäftsräume direkt unter dem Dach waren. Reinhold Gondrom erzähle heute noch davon, dass Ria Lambrecht auf die Einschränkung, man dürfe dort keine Außenwerbung anbringen, gesagt habe: „Ich brauche keine Werbung, die tragen meine Kunden auf ihren Köpfen.“ 1987 zog das Geschäft an den Schillerplatz 5 um, wo es bis heute geblieben ist.

Zehn Angestellte

„Ich gehe zur Ria“, sagen viele Frauen in Kaiserslautern. Für sie ist der Salon eine Institution. Die Besitzerin freut sich über viele treue Kunden, von mancher Familie komme schon die dritte Generation zu ihr. Und das „von überall her“, wie sie betont. Das ist einer der Gründe, warum es keine Option für sie ist, in Ruhestand zu gehen. „Ich werde immer weiterarbeiten – einfach, weil ich es sehr, sehr gerne mache“, versichert sie.

In ihrem Beruf müsse man sich immer weiterbilden, denn in der Branche habe sich die Situation geändert. Viele ehemals renommierte Friseursalons in Kaiserslautern gibt es nicht mehr, Billigfriseure haben mittlerweile Barbershops Platz gemacht. Aber die sieht Ria Lambrecht nicht als Konkurrenz an. Vielmehr gibt es in ihrem Salon die ganze Palette des Friseurhandwerks. Dafür bekommen ihre „Mädels“, wie sie sie nennt, ständig Schulungen über die neuesten Produkte und Techniken. Übrigens sind nicht nur „Mädels“ unter ihren zehn Angestellten, sondern auch zwei Männer. Und außer Frauen werden auch Männer bedient, Kinder seien gerne gesehen – „und die kriegen bei uns einen Lutscher“.

Abiturfeiern ein großes Thema im Atelier

In all den Jahren hat Ria Lambrecht viele Frisurenmoden kommen und gehen gesehen. „Die Zeit der Dauerwellen war am schlimmsten. Von morgens bis abends haben wir gewickelt. Das war furchtbar“, erinnert sie sich. Richtig schlimm sei die Corona-Pandemie gewesen: „Ich habe zwei Wochen nur geheult“, erzählt sie. Weil sie in Sorge um ihre Mitarbeiterinnen gewesen sei. Obwohl diese sie gerne mal als Feldwebel bezeichneten, habe man ein familiäres Verhältnis: „Ich würde alles für die Mädels machen.“ Für ein gutes Betriebsklima spricht die Tatsache, dass eine Mitarbeiterin bereits seit 35 Jahren bei ihr ist, es sonst etliche Betriebsjubiläen zu feiern gab.

Die Friseurmeisterin kann nicht zählen, wie viele Lehrlinge sie in all den Jahren ausgebildet hat. Doch seit der Pandemie gebe es viel weniger Bewerbungen. Sie hat es sehr gerne mit dem Nachwuchs zu tun: „Ich liebe junge Menschen – und die lieben mich.“ Und so freut es sie, dass nicht nur Bräute ins Atelier kommen, um sich für den schönsten Tag im Leben frisieren zu lassen, sondern auch Abiturfeiern ein Thema sind. „Die Mädchen zeigen uns ihre Kleider, wir machen eine Probefrisur und frisieren sie dann für den großen Auftritt“, schildert Lambrecht. Dass im Atelier auch eine Visagistin arbeite, komme sehr gut an.

Großer Umbau im Jahr 2011

Das Geschäft am Schillerplatz 5 liegt in der ersten Etage des Geschäftshauses. Die vielen Fenster bringen Helligkeit in den weitläufigen Raum. Dass der Schillerplatz nach der langen Zeit des Umbaus wieder sehr belebt sei, sei sehr schön.

2011 wurde der Salon komplett umgebaut – statt vorher schwarz ist nun alles weiß mit einigen Farbakzenten. „All das haben wir gemacht, ohne einen einzigen Tag zu schließen“, betont Thomas Lambrecht. Der Ehemann der Chefin wirkt meist im Hintergrund, übernimmt Büroarbeiten und Bestellungen. Seine Unterstützung war besonders gefragt, als Ria Lambrecht den Fuß gebrochen hatte und nicht zur Arbeit konnte.

Ria Lambrecht freute es ungemein, dass sie anlässlich des 45. Jubiläums große Resonanz erfahren hat, so viele Glückwünsche und aufmunternde Worte bekam. Nicht nur deswegen will sie sich weiterhin mit Golfen und Yoga fit halten, vor allem aber immer weiter ins „Atelier“ gehen.