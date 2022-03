Eine betrunkene Autofahrerin hat die Polizei am Montag in Hochspeyer aus dem Verkehr gezogen. Wegen ihrer unsicheren Fahrweise vermuteten Zeugen, dass ein medizinischer Notfall vorliegt und riefen den Rettungsdienst. Dieser informierte die Polizei. Nachdem ein Notfall ausgeschlossen werden konnte, führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte 2,64 Promille an, berichtet die Polizei weiter. Der Wagen der Frau wies außerdem frische Unfallspuren in Form von schweren Beschädigungen an der Front und leichten Beschädigungen im Heckbereich auf. Wo der Unfall passiert ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der 61-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Gegen die Frau leiteten sie ein Ermittlungsverfahren ein. Sie muss damit rechnen, dass ihr die Fahrerlaubnis entzogen wird.