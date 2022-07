Mit einem Pop-up-Store wartet das Studierendenwerk Kaiserslautern für kurze Zeit im „Atrium“, der Cafeteria in der Mensa der Technischen Universität Kaiserslautern (TU), auf. Angeboten werden Produkte, die Gastkoch Stefan Wiertz, an der TU bekannt vom „Campus Cooking“, während der „Pfälzer Genusswoche“ vom 4. bis 8. Juli in der Küche der Mensa verarbeiten wird.

Seit Donnerstag hat der Pop-up-Store seinen Platz im Eingangsbereich des Atriums. Geöffnet ist er von 10 bis 14 Uhr. Der Store hat auf den ersten Blick das Aussehen eines kleinen Bio-Ladens. Produkte von regionalen Produzenten aus der Pfalz sind es, die ein paar Regale und eine Kühltheke füllen. „Wir wollen Studierenden, Mitarbeitern und Gästen die Gelegenheit geben, Produkte, die während der „Pfälzer Genusswoche“ in der Küche der Mensa zubereitet werden, käuflich zu erwerben und mit nach Hause zu nehmen“, so Christof Feith, Leiter der Hochschulgastronomie.

Üppig ist die Auswahl an frischen Bio-Kräutern. Basilikum und Salbei, Oregano und Blattpetersilie, Minze und Thymian füllen in Töpfen ein Regal. In Tüten bereits abgepackt finden sich neue Kartoffeln aus der Pfalz. Gemüsetüten sind gefüllt mit Tomaten und Zucchini, Gurken und Bohnen, Paprika, Fenchel und Karotten. Aus einer Bäckerei gibt es frisches Baguette Parisienne und Grillbrot mit Fetakäse. Eine kleine Auswahl an Frischkäsesorten, Bratwurst in Dosen, Sauce Bolognese und Gulasch in Gläsern runden das Angebot ab.

Zuhause zubereiten

Für Feith ist der Pop-up-Store ein zusätzliches Angebot an Studierende, Gerichte, die im Rahmen der „Pfälzer Genusswoche“ angeboten werden, mit den Produkten zu Hause zuzubereiten, wie sie die Mensa von sechs Anbietern aus der Region bezieht. Darunter ein Bauernhof in Schauerberg, ein Gartenbaubetrieb in Rieschweiler-Mühlbach, ein Privatschlachthof mit Metzgerei in Bad Bergzabern, eine Hofkäserei in Landau-Queichheim, eine Pilzfarm in Schindhard und eine Bäckerei in Bundenthal.

Im Rahmen der „Pfälzer Genusswoche“ ist in Zusammenarbeit mit Stefan Wiertz, bekannt von TV-Koch- und Grillshows, zu den vegetarischen Gerichten und den Gerichten mit Fleisch ein Kochbuch mit Rezepten und Bildern zum Nachkochen erschienen. Es kann im Internet unter www.studierendenwerk-kaiserslautern.de heruntergeladen werden.