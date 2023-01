Der Wahlkampf im Rennen um das Amt der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters ist in seiner heißen Phase. CDU-Kandidatin Anja Pfeiffer bekommt am Donnerstag prominenten Besuch: Der CDU-Bundesvorsitzende, Friedrich Merz, wird am 2. Februar um 17 Uhr, Einlass ab 16.15 Uhr, in der Kammgarn die Reihe der Bürgergespräche mit Anja Pfeiffer fortsetzen. Interessierte Bürger sind eingeladen. Der Besuch von Friedrich Merz unterstreicht laut CDU „die Bedeutung der Kommunalpolitik und die Bereitschaft vieler Menschen, in Städten und Gemeinden Verantwortung zu übernehmen“. Die Oberbürgermeisterwahl findet am Sonntag, 12. Februar, statt.