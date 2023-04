Lediglich der Teil der Friedhofstraße in Hütschenhausen, der von der Hauptstraße zum Friedhof verläuft, also die Süd-Nord-Achse soll saniert werden, konkretisiert Hütschenhausens Ortsbürgermeister Matthias Mahl auf Anfrage. In diesem Bereich sei die Straße in einem sehr schlechten Zustand. Die Ausbaupläne waren in der jüngsten Gemeinderatssitzung vorgestellt worden und ein Leser der RHEINPFALZ hatte nachgefragt, warum nicht auch der Straßenabschnitt zur Eckstraße hin ausgebessert wird. Diese Querverbindung wird laut Mahl nicht erneuert, da sie in einem besseren Zustand sei. Wie jede andere Straße werde aber auch dieser Abschnitt der Friedhofstraße in gewissen Abständen dahingehend beurteilt, ob aufgrund seines Zustands Reparaturmaßnahmen notwendig seien. Reparaturmaßnahmen würden jedoch nicht mit Mitteln aus dem Straßenausbauprogramm, das mit wiederkehrenden Beiträgen bezahlt wird, finanziert. rdo