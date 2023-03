Der alte Fichtenbestand am Schwedelbacher Friedhof musste wegen Krankheit gefällt werden. Das teilte Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. „Die Bäume waren dürr und damit nicht zu retten.“ Nun soll ein neuer Metallzaun den Friedhof eingrenzen. Den Auftrag habe die Kommune bereits an eine Lauterer Fachfirma erteilt. Aber auch für neues Grün wolle die Gemeinde sorgen: Geplant sei, im April eine Hecke aus Hainbuchen und Kirschlorbeer zu pflanzen, sagt Schaumlöffel und kündigt an, dass auf längere Sicht auch auf dem Rasen Blumenzwiebeln gesetzt werden sollten, um für Farbtupfer zu sorgen.