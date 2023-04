Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der alte Friedhof am Aschbacherhof ist schon lange nicht mehr da, wurde weggebaggert und ausgelöscht. Nun erinnern Schild und Kreuz an diesen einst so besonderen Platz vor den Toren der Stadt. Eine Familie stemmt sich gegen das Vergessen.

Friedhöfe haben etwas Eigenes. Vom großen Park mit altem Baumbestand, wie sich etwa der Hauptfriedhof in Kaiserslautern zeigt, bis zum kleinen Gräberfeld, auf dem längst niemand mehr beigesetzt