Schon vor 50 oder vielleicht sogar 100 Jahren freuten sich die Besucher über die zahlreichen Eichhörnchen auf dem Hauptfriedhof. Das war lange, bevor das Wort Biodiversität bekannt war. Heute ist das Thema biologische Vielfalt umso wichtiger – vor allem angesichts des Klimawandels und aussterbender Arten. Der Hauptfriedhof mit seinen 55 Hektar Fläche ist der größte Park in Kaiserslautern und die grüne Lunge. Er trägt zur Kühlung in immer heißeren Sommern bei. Damit dies so bleibt, hat ein Umdenken in Sachen Pflege stattgefunden. „Nicht nur die Mitarbeiter, auch die Besucher denken heute anders“, sagt Mario Schaan, Abteilungsleiter der Friedhofsverwaltung.

Die biologische Vielfalt auf Friedhöfen geht unter anderem darauf zurück, dass es dort viel Ruhe gibt – auch für Tiere, die ungestört leben können. Der alte Baumbestand bietet ideale Bedingungen. Neue Pflanzen, nicht mehr so intensive Pflege und weitere Maßnahmen können dazu beitragen, dass es mehr Leben gibt. Fachleute schlagen beispielsweise extensive Pflege von Hecken und Rasenflächen vor. Dass dies in Kaiserslautern bereits so gehandhabt wird, verdeutlicht Schaan an einer Wiese. Nur die Randbereiche werden noch gemäht, damit die Gräser nicht auf Wege und benachbarte Gräber übergreifen. Der Rest kann wachsen. „Es ist immer etwas Blühendes da“, sagt der Abteilungsleiter. Dort, wo im vergangenen Jahr Fotograf Thomas Brenner seine Gießkannen-Installation hatte, wurden Samen gestreut – eine blühende Wiese ist entstanden. Auch zwischen Löwen- und Friedensbrunnen wurden solche Samen gesät.

Baumtrupp muss auf Spechtlöcher kontrollieren

Auch Totholz wird mittlerweile toleriert: Abgestorbene Baumstümpfe lassen die Friedhofsmitarbeiter stehen. Dort entsteht Lebensraum für Insekten und Pilze. „Ich habe auch eine Hirschkäferbrut gesehen“, erzählt Schaan. Ein neues Projekt ist ein Totholzgarten. Abgeschnittene Bäume, Äste und Ähnliches werden dort abgeladen und verrotten. Ein selbst gestaltetes Schild macht Besucher darauf aufmerksam, was das ist und dass es sich nicht einfach nur um „Durcheinander“ handelt. Im Gegenteil: Der Chef der Friedhofsgärtner ist selbst erstaunt, wie viel Leben sich dort bildet.

Trotz guter und regelmäßiger Pflege müssen immer wieder alte Bäume gefällt werden. Das war beispielsweise bei dem Naturdenkmal drei Rotbuchen der Fall. Auch dort wurde der Stumpf stehen gelassen. Schleiereulen haben dort ihr Nest gebaut. Auch Spechte gibt es auf dem Hauptfriedhof in Hülle und Fülle. Der Baumtrupp muss bei der Pflege immer zuerst auf Spechtlöcher kontrollieren. Bei Ersatzpflanzen wird auf klimaresistente Sorten wie Esskastanien und Hopfenbuchen zurückgegriffen. Auch die Eichen kämen mit Trockenheit recht gut zurecht.

Insekten im Fokus der Naturschützer

Gerade im Bereich des Waldfriedhofs kann man im Frühjahr Felder mit Bärlauch, Vergissmeinnicht und Erdbeeren entdecken. Tausende Eichhörnchen fühlen sich dort wohl. Das größte Gewusel herrscht ab Mitte August, wenn die Haselnüsse reif werden. Auch Feldhasen, Wiedehopfe und Waldohreulen zählen zu den tierischen Bewohnern des Friedhofs.

Auch die Insekten sind in den Fokus der Naturschützer gerückt. Nicht nur Nistkästen hängen in den Bäumen, sondern auch Insektenhotels. Damit Bestäuber-Insekten schon früh im Jahr viel Nahrung finden, raten Fachleute dazu, früh blühende Zwiebel- und Knollenpflanzen zu setzen, beispielsweise Traubenhyazinthen und Frühlings-Krokusse. Auch die Bepflanzung der Gräber kann die Artenvielfalt unterstützen. Lavendel bietet zum Beispiel über eine lange Zeit einer Vielzahl an Insekten Nahrung und gedeiht auch an warmen, nährstoffarmen Standorten.

Wenn einzelne Stellen mit natürlichem Boden von Bewuchs freigehalten werden oder Sandlinsen angelegt und freigelassen werden, können damit Lebensräume und Fortpflanzungsstätten für Tiere geschaffen werden, etwa für Wildbienen und Reptilien, die solche Stellen für die Eiablage brauchen.