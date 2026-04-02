Die diesjährige Prüfung der Standsicherheit von Grabmalen auf allen Friedhöfen der Stadt Kaiserslautern beginnt am Montag, 13. April. Stellt die Kontrolle Mängel fest, die die Stand- oder Verkehrssicherheit beeinträchtigen, erhalten die jeweiligen Nutzungsberechtigten eine schriftliche Aufforderung, das Grabmal durch eine Fachfirma ordnungsgemäß instand setzen zu lassen. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor. Nutzungsberechtigte haften demnach für Schäden an Personen oder Sachen, die durch umstürzende Grabsteine entstehen.

Die Friedhofsverwaltung weist darauf hin, dass nicht vorschriftskonforme Grabmale mit einem Warnaufkleber gekennzeichnet werden. Besteht eine Gefahr für Leib und Leben der Besucherinnen und Besucher, wird das Grabmal vorläufig gesichert oder, wenn erforderlich, umgelegt.