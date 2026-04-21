Mehr als vier Jahrzehnte ist Hans Herbrand in die Pedale getreten. Im Gepäck: viele Fahnen und die Friedensbotschaft. Was er jetzt täte, wenn er noch mal jung wäre.

Aufs Rad steigt Hans Herbrand, besser bekannt als der „Friedensradler“, schon lange nicht mehr. Die Gesundheit spielt bei dem Mitachtziger nicht so mit. Gerade musste er sich zwei größeren Krebs-Operationen unterziehen. Selbst Oberbürgermeisterin Beate Kimmel hat ihm beste Genesungswünsche gesandt, wie Herbrand der Redaktion dankbar berichtet. Die Krankheit hat seine Empathie für die Menschheit aber nicht trüben können. Allein sein Herz ist schwer traurig, angesichts der vielen Kriege in der Welt. „Welch ein unnützes Blutvergießen, was für eine Katastrophe beherrscht diese Welt“, sagt er mit fester Stimme und ergänzt leise: „Mir blutet das Herz!“

Mit dem Rad durch zahlreiche Länder

Im Frühjahr 1972 war er zum ersten Mal mit dem Rad unterwegs, trat für ein friedliches Miteinander in die Pedale. Seitdem ist er durch viele Länder geradelt – nicht um Kilometer zu fressen. Darum ist es ihm nie gegangen. „Der Friede fängt im Herzen an“, das war seine Botschaft, mit der er über viele Jahrzehnte gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Terror und Rassismus sowie für den Frieden durch die Lande geradelt ist.

Ach, wäre er doch noch mal jung! Hans Herbrand seufzt es regelrecht und hat dabei nur eins im Sinn: „Ich würde mich aufs Rad setzen, würde als ,kleiner’ Bürger an diese unsinnigen Kriegsfronten fahren und ein Zeichen setzen!“ Wer glaubt es ihm nicht? Was ihm geblieben ist, sind all die Erinnerungen an seine Fahrten, an die vielen liebenswerten Menschen, die er kennenlernen durfte. „Bei mir überm Bett hängen Fotos von vielen großen Bürgermeistern und Promis“, ist er schon auch stolz, was er als „kleiner“ Bürger doch für „Wellen“ schlagen konnte.

Nach seinem Tod soll ein Buch erscheinen

Sogar auf Facebook werde nach ihm gesucht, erzählt er amüsiert davon, was ihm ein Bekannter berichtet hat. Er hat es selbst nicht gesehen, lebt nach wie vor eher in der analogen Welt, in einer, in der der echte Freund noch etwas bedeutet. Wenn er sterben muss (Herbrand: „Müssen wir ja alle mal“), dann wird er seine Friedensbotschaft in gedruckter Form als Buch der Menschheit hinterlassen. Das Buch mit dem Titel „Per Rad den Frieden gesucht“ hat er schon geschrieben. „Es sind viele Seiten mit reichlich Fotos“, erläutert er. In seinem Testament hat Herbrand verfügt, dass sein Werk erst nach seinem Tod veröffentlicht werden soll.

Viel zum Leben hat Herbrand nicht. Aber echte Freunde, die ihm helfen, sind an seiner Seite, wie er dankbar betont. Und weil das so ist, sieht er sich in der Lage beziehungsweise ist es ihm ein Bedürfnis, trotz seiner kleinen Rente, auch mal eine große Spende zu tätigen. 1000 Euro hat er bei der Weihnachtsaktion an Alt-Arm-Allein gespendet. Auch das ist ein Stück Frieden für ihn.