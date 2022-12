Das Friedenslicht aus Bethlehem hat Tradition. Am Sonntag brachten es Pfadfinder der Lauterer Stämme Fridtjof Nansen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), dem Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) und dem Stamm Goten im Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP) von Speyer mit dem Zug nach Kaiserslautern.

Bevor das Friedenslicht am Abend in einer großen Laterne am Lauterer Hauptbahnhof ankam, hatte es bereits eine lange Reise hinter sich. Es wurde in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem entzündet und in einem Spezialbehältnis mit dem Flugzeug nach Wien gebracht. Pfadfinder begleiteten das Licht im Zug von Wien nach Speyer. Vom Speyerer Dom fand es nach einem ökumenischen Gottesdienst gestern den Weg in die Gemeinden der Pfalz.

Johannes Huschens (19), stellvertretender Stammesführer des Stammes Goten, war bereits zweimal mit dabei, das Friedenslicht von Wien nach Speyer zu begleiten. „Es ist eine besondere Aktion, die weltweit Beachtung findet.“ Als ein Zeichen für den Frieden sei das Licht von Bethlehem über Konfessionen hinweg eng mit Weihnachten verbunden.

Um möglichst vielen Menschen den Zugang zum Friedenslicht zu ermöglichen, laden die Pfadfinder morgen, Mittwoch, von 16 bis 18 Uhr zu einer Aussendungsfeier in den Innenhof der Stiftskirche ein. Bei einem Feuer, bei Liedern und Spielen wollen sie das Licht von Bethlehem weitergeben. „In Kirchen und Häusern soll es vor den Weihnachtskrippen als Zeichen um Frieden in der Welt brennen“, so Johannes. Wie die Mitglieder der drei Lauterer Pfadfinderverbände ist er froh, dass nach den Corona bedingten Einschränkungen das Licht wieder ohne Auflagen weitergegeben werden kann.

Frieden im Großen wie im Kleinen könne nur gelingen, wenn alle Menschen mitmachen und sich für Frieden einsetzen, verweist Johannes auf das Motto der diesjährigen Friedenslichtaktion „Frieden beginnt mit Dir“. Die Situation in der Ukraine führe den Menschen täglich vor Augen, was Krieg bedeutet. Das Friedenslicht verstehe sich als ein Zeichen der Hoffnung über Grenzen hinweg, so Johannes, der zurzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Turn- und Sportgemeinde (TSG) leistet. jsw