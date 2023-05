Die Friedenskapelle ist nicht einsturzgefährdet. Das hat Nadin Robarge, Sprecherin der Stadtverwaltung, auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt. Nachdem drei Veranstaltungen in dem Gebäude in der Friedenstraße abgesagt wurden, machte ein Gerücht die Runde, das Dach sei marode. Das stimme aber definitiv nicht, so Robarge.

Die Friedenskapelle wird seit Jahren saniert und steht unter Denkmalschutz. „Tatsächlich wurde im Dach die alte Mineralwolle entfernt, es finden zudem aktuell Elektroinstallationsarbeiten statt“, erklärte Robarge. Der Statiker habe angeregt, dass Teile der Deckenkonstruktion nach heutiger Verfahrensweise nachträglich angeschraubt werden sollten. „Sie sind zurzeit nur genagelt, wie es früher praktiziert wurde. Was jetzt passiert ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, um nach den neuesten Regeln handwerklich sauber zu arbeiten.“ Michael Staudt, Leiter der Volkshochschule (VHS), die Mieter in der Friedenskapelle ist, kündigte an, in den nächsten Wochen werde eine neue Beleuchtung installiert. Er gehe davon aus, dass spätestens im Herbst wieder Kulturveranstaltungen und Kurse der VHS in dem historischen Anwesen, Baujahr 1832, stattfinden können. Wenn die Beleuchtung eingebaut ist, hat der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung, den Karin Kolb seit Jahren führt, 110.000 Euro für das Domizil gespendet. Über 60.000 Euro hat zusätzlich die Stadt in der Friedenstraße investiert. Die Friedenskapelle war einst Leichenhaus des alten Friedhofs, später Notkirche. Dann gammelte sie jahrelang vor sich hin und wurde als Lager genutzt.