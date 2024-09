Die Innensanierung der Friedenskapelle voranzubringen und die dafür notwendigen Gelder zu beschaffen, gehörte zu den ersten Projekten des 2012 gegründeten Vereins „Baukultur und Stadtgestaltung“. Am Tag des offenen Denkmals enthüllten Karin Kolb und Dieter Burghaus, die Ex-Vorsitzende und ihr Stellvertreter des inzwischen aufgelösten Vereins, eine Tafel mit den Namen der Spender.

Mit der Spendentafel löse die frühere Vereinsspitze ein Versprechen an all jene ein, die die Innensanierung der Friedenskapelle möglich gemacht hatten, sagte Kolb. In einem kurzen Rückblick schilderte sie, wie die frühere Leichenhalle einst von der Verwaltung zur Aufbewahrung für ausrangierte Turngeräte missbraucht worden sei. Um den Bürgern das Gebäude in der Friedensstraße wieder zugänglich zu machen, habe der Verein insgesamt 110.000 Euro an Spenden überwiesen.

Nach einigen Irritationen durch plötzliche Mitbewerber habe die Stadt sich 2014 für den Verein entschieden, sagte Kolb. Innerhalb der Verwaltung habe es zunächst einen Wettbewerb mit Planungsvorschlägen und einer ersten Kostenerstellung in Höhe von rund 85.000 Euro gegeben. Diese Summe habe sich im Laufe der Jahre mehrfach erhöht, sodass das Engagement des Vereins ernsthaft gefährdet gewesen sei.

Sanierung drohte mehrfach zu scheitern

Wegen Kosten, die die Stadt als Eigentümerin des Gebäudes zu tragen hatte, habe die Sanierung immer wieder zu scheitern gedroht. Den Bürgern sei die Haltung der Verwaltung irgendwann nicht mehr zu vermitteln gewesen, sodass die Verwaltung dem Druck habe nachgeben müssen, erinnerte Kolb. Zwischendurch sei das Thema Beleuchtung aufgekommen, sodass weitere 25.000 Euro Spenden gesammelt werden mussten.

In der Volkshochschule mit ihrem Direktor Michael Staudt sei Ende 2015 ein verlässlicher Mieter gefunden worden – und das Projekt Friedenskapelle habe wieder Fahrt aufgenommen. Letztlich wurde die renovierte Friedenskapelle am 28. Oktober 2023 mit einem Festakt an die Bürger übergeben.

Halle verliert ihre Bedeutung

Michael Staudt nahm die Besucher mit auf eine Zeitreise und begann seine Ausführungen mit einer Entscheidung vor 192 Jahren. Damals sei der städtische Beschluss höchst ungewöhnlich gewesen, für die damals 6627 Einwohner eine Leichenhalle zu bauen. Die Toten seien zu Hause aufgebahrt worden, und die vom königlichen Bauinspektor Ferdinand Beyschlag entworfene – mit einigen eingearbeiteten Änderungen von Leo von Klenze – Leichenhalle sei kaum genutzt worden, sagte Staudt. Ein Selbstmörder sei der Erste gewesen, der dann auf dem Friedhofsgelände begraben wurde, das ab 1876 schon nicht mehr ausgereicht hatte. Am Kahlenberg wurde ein neues Areal geplant, die Halle in der Friedenstraße verlor ihre Bedeutung.

Die Nazis ließen die ehemalige Leichenhalle ab 1935 in eine Ehrenhalle mit Säulen verwandeln. Diese sind heute noch zu erkennen. Der riesige Reichsadler, der vom Kaiserslauterer Bildhauer Sepp Mages geschaffen und an der Stirnseite der Ehrenhalle eingebaut wurde, ist ebenfalls noch erhalten. Nach ihrer letzten Umbenennung wurde die Friedenshalle nach 1949 zunächst als protestantische Notkirche, später von den Zeugen Jehovas und ab 2001 von der evangelisch-freikirchlichen Baptistengemeinde genutzt. Danach stand das Gebäude 15 Jahre lang leer und wurde zuletzt als Lagerhalle verwendet.

Für die heutige Nutzung – vormittags für Deutschkurse der Volkshochschule, abends für Konzerte – habe es harter Überzeugungsarbeit bedurft, sagte der VHS-Direktor. Ohne die Spenden wären die notwendigen Sanierungsarbeiten nicht möglich gewesen.