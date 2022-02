Für die Menschen in der Ukraine gebetet haben am Freitag rund 30 Personen in der protestantischen Kirche in Mehlingen. Um 12 Uhr versammelten sie sich hier zu einem viertelstündigen Friedensgebet. Die evangelische Gemeindepfarrerin Ute Samiec und der Gemeinderat der katholischen Sankt Antoniusgemeinde hatten dazu eingeladen und folgten damit einem Aufruf von Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst, für die Menschen in der Ukraine und den Frieden im Osten Europas zu beten. Am Ende der kurzen Andacht sprachen sich die Vertreter der Gemeinden dafür aus, sich bis auf weiteres jeweils montags um 18 Uhr zu versammeln – in der nächsten Woche in der katholischen Kirche und dann abwechselnd.