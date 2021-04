Die Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“ demonstriert am Freitag und Samstag, 30. April und 1. Mai, vor Ort für Abrüstung. Der Protest ist als Fahrradtour rund um den Luftwaffenstützpunkt organisiert. Diese ist in mehrere Runden zu je 25 Kilometern aufgeteilt.

Marathon ist abgesagt

„Unsere Idee eines 24-Stunden-Marathons ist mit den zurzeit geltenden Maßnahmen leider nicht mehr möglich. Dementsprechend haben wir den Plan angepasst“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Die Veranstaltung beginnt demnach am Freitag um 14 Uhr am Busbahnhof in Ramstein. Ab 14.30 Uhr halten Alexander Ullrich, Die Linke, Connie Burkert-Schmitz, Pfälzer Initiative „Entrüstet Euch“ und Reiner Braun für die Kampagne Stopp Air Base Ramstein kurze Ansprachen.

Die Radtouren laufen von 15 bis 17.30 Uhr und von 17.30 bis 20 Uhr. Nach der letzten Runde wird die Versammlung beendet. Während der Fahrt um die Airbase werden die Demonstranten nach eigenen Angaben „von einem Polizeischutz begleitet“.

Abstandsregeln gelten

Am Samstag radeln die Demonstranten von 9 bis 12 und von 12 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist dann der Parkplatz an der Gedenkstätte für die Opfer der Flugtagskatastrophe. Dort soll auch eine Abschlusskundgebung stattfinden.

Eine Maskenpflicht auf den Fahrrädern gilt laut der Mitteilung nur, wenn nicht genügend Abstand gewahrt wird; Verpflegung muss mitgebracht werden.