Die Bewegung Fridays for Future ruft zum elften globalen Klimastreik auf: Allein in Deutschland sind für Freitag, 23. September, laut den Organisatoren über 240 Aktionen geplant. In Kaiserslautern startet die Demonstration an diesem Tag um 13.30 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs. Die Veranstaltung soll unter dem Motto #PeopleNotProfit stehen. Die Bewegung Fridays for Future fordert international, dass die Achtung der Menschenrechte und die Wahrung der Lebensgrundlagen über finanzielle Profite gestellt werden. Die Ortsgruppe in Kaiserslautern habe bereits gemeinsame Anfahrten zu Klimacamps und Großdemos gegen den Ausbau fossiler Infrastruktur organisiert und setze sich gegen die Querdenken- und Rechtsextreme Szene ein, wie die Mitglieder weiter mitteilen. Den letzten Klimastreik im März hatte die Ortsgruppe auch unter das Motto #StandWithUkraine gestellt, um Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung zu bekunden. Die bundesweit geplanten Aktionen finden sich im Internet unter: https://fridaysforfuture.de/klimastreik/.