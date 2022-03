Für den zehnten globalen Klimastreik von Fridays for Future steht der Termin schon einige Zeit fest, und auch die Kaiserslauterer Ortsgruppe wird am Freitag, 25. März, eine Demonstration veranstalten. Wie die Organisatoren mitteilen, „rückt in der aktuellen Situation die Wichtigkeit von Friedens-Demos besonders ins Licht“.

Fridays for Future Kaiserslautern ruft zu einer Demonstration auf, die am Freitag um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof startet. Es wird für Frieden und Klimagerechtigkeit unter dem Motto #StandWithUkraine und #PeopleNotProfit auf die Straße gegangen. „Wir wollen ein Zeichen setzen, dass wir für diese Menschen da sind, alle hier Ankommenden mit offenen Armen empfangen und uns gemeinsam für Frieden auf dieser Welt einsetzten“, heißt es in der Pressemitteilung zur Demonstration.

Für Frieden brauche es eine klimagerechte Welt. Was die Konsequenzen der Förderung fossiler Energieträger sind, zeige der Krieg in der Ukraine, zu dessen Finanzierung die deutschen Gas-, Kohle- und Ölimporte aus Russland beitragen würden. „Der Ausbau der erneuerbaren Energien muss jetzt drastisch vorangetrieben werden, damit in kurzer Zeit vollständig aus der Nutzung von fossilen Energieträgern ausgestiegen werden kann. Das sichert Frieden und ermöglicht den dringend notwendigen Klimaschutz“, sagt Johanna Horn von Fridays for Future KL.